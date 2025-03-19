شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أمل سلامة: إسرائيل تشعل نيران الفوضى وتهدد السلم الدولي والان مع تفاصيل الخبر

استنكرت النائبة أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بشدة القصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الأعمال الهمجية تُعد انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتُظهر الوجه الحقيقي للاحتلال الذي لا يتورع عن سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ دون وازع من ضمير أو أخلاق.

وحذرت النائبة أمل رمزي، من استمرار هذه الممارسات العدوانية يُنذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة بأسرها، ويُهدد بإشعال نيران الفتنة والفوضى التي قد تمتد لتهدد السلم والأمن الدوليين.

وأكدت أن هذه السياسات العدوانية تُظهر بجلاء أن الاحتلال يسعى لبث الشرور والهروب من استحقاقات السلام العادل والشامل، مُفضلاً لغة الدم والدمار على لغة الحوار والتفاهم.

وفي هذا الإطار، دعت النائبة أمل رمزي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم البشعة، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحافل الدولية، مؤكدة أن الصمت والتقاعس عن اتخاذ مواقف حازمة إزاء هذه الانتهاكات يُعتبر تواطؤًا غير مقبول، ويُشجع الاحتلال على التمادي في غيه وعدوانه.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدًا في وجه هذا العدوان الغاشم، وسيواصل نضاله المشروع حتى نيل حقوقه كاملة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، أن الأمة العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم، وستظل داعمة للشعب الفلسطيني في مسيرته نحو الحرية والاستقلال.