شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء طارق نصير: استئناف إسرائيل الحرب على غزة تعطيل للجهود الدولية لخطة اعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

استنكر النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان العربى بأشد العبارات، ما قام به الكيان الصهيوني المحتل من استئناف العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة يمثل هروباً من استحقاقات تثبيت وقف إطلاق النار وتعطيلاً للجهود الدولية الداعمة لخطة إعادة الإعمار محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال اللواء طارق نصير في بيان له إن اختراق إسرائيل لبنود الهدنة واعتدائها أمس على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل والذي أسفر عن قتل واصابة أكثر من 250 شهيداً وعشرات المفقودين ومئات الجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، يؤكد للعالم أجمع ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعمد افشال كل المساعي السياسية للوصول إلى السلام وأن سعية لاستمرار الحرب من أجل مكاسب سياسية على حساب قتل الشعب الفلسطيني الأعزل.



وأكد اللواء طارق نصير على أن إسرائيل أدركت نجاح مسار اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى وكان علي وشك تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بالتزامن مع تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة مرة أخرى بعد إقرارها من الإدارة الأمريكية التي طلبت تعديل في بعض بنودها ولكن الغارات المتعمدة التي شنها أمس الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة كشفت عن وجهه القبيح الباحث عن الإبادة الجماعية بعد فشلة في إيجاد أية ذرائع لاستئناف الحرب على الفلسطينيين.



واستنكر اللواء طارق نصير الصمت الدولي العاجز عن اتخاذ اي إجراءات ضد الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني واختراقة لبنود وقف إطلاق النار، مؤكدا أن هذا الصمت يعتبر تواطؤ ضمنيا مع الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب مما يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات الجسيمة والمخالفة لكل الأعراف و القوانين الدولية.



وحذر اللواء طارق نصير من استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة ستكون لة تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ويهدد الأمن والسلم الدوليين.



وطالب وكيل دفاع الشيوخ المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإلالتزام ببنود الاتفاقيات التي أقرها مؤخرا ورفع الحصار الجائر عن غزة وفتح المجال أمام جهود حقيقية لتحقيق سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.

وحيا اللواء طارق نصير صمود الشعب الشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مطالبا إياه بعدم التخلي عن أرضه تحت أي ظرف لاسيما وأن كل

المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني واختراقة لكل القوانين الدولية هي محاولات فاشلة بعد تأكيدة من اقتراب المساعي المصرية في تنفيذ خطة إعمار غزة مرة أخرى.