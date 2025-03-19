شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عبد العزيز : مصر ستظل مستمرة فى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مصر تواصل تصدرها لمواقف الدول الرافضة للتهجير القسري للفلسطينيين، مشددًا على أن هذا الموقف هو جزء من التزام مصر الدائم والمستمر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح عبد العزيز في تصريح لـ"الخليج 365"، أن مصر لا تكتفي بالكلمات، بل تعمل على تعزيز هذا الموقف من خلال إجراءات عملية تشمل الدعم المباشر في إعادة إعمار غزة، مضيفا: "أن مصر تعمل على تسهيل مرور المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، الذي يعتبر شريان الحياة للفلسطينيين في غزة".

وأشار إلى أن مصر لا تقتصر على تقديم الدعم المادي، بل تلعب دورًا محوريًا في جمع الفصائل الفلسطينية المختلفة للوصول إلى اتفاقات سياسية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية هي أولوية رئيسية في السياسة الخارجية المصرية.

وأوضح عبد العزيز أن مصر ستظل مستمرة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين على كافة الأصعدة.



