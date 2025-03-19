شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة صحة الشيوخ: إسرائيل تسعى لإفشال جهود السلام وفرض سياسة الإبادة الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن تجدد الغارات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل وسقوط مئات الشهداء والجرحى يمثل جريمة إنسانية مكتملة الأركان، تكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، والتي لا ترغب في إقرار السلام وتسعى دائما لإفشال أي جهود تهدف لتحقيق التهدئة والاستقرار.

وأوضح البدري، أن استئناف العدوان على غزة هو محاولة خبيثة من جانب الاحتلال لاستكمال المجازر التي بدأها بحق الشعب الفلسطيني، موضحا أن استهداف الأطفال والنساء والمسنين بشكل متعمد يعكس رغبة إسرائيلية واضحة في تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية دون أي اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأشار إلى أن هذا التصعيد الخطير يعكس استهتار حكومة الاحتلال بجميع المساعي الدبلوماسية، خاصة بعد أن كادت جهود الوسطاء تنجح في وضع أسس حقيقية لوقف إطلاق النار والشروع في إعادة إعمار غزة، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل حاسم لوقف هذه الجرائم، والعمل على إحباط محاولات نتنياهو لاستثمار الحرب في تحقيق مكاسب سياسية داخلية.

وثمن البدري في هذا الصدد بالتحركات المصرية المستمرة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف نزيف الدم الفلسطيني والتصدي لهذا العدوان الوحشي، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي استكمالا للدور التاريخي الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.