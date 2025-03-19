شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الخير عضو التحالف الوطني تطلق حملة لتوزيع كراتين رمضان في أربع محافظات والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت كل من مؤسسة "صناع الخير للتنمية" وبنك القاهرة عن إطلاق حملة مشتركة لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في أربع محافظات هي الفيوم، البحيرة، أسيوط، والغربية.

تأتي الحملة في استمرار للتعاون المثمر بين الجانبين، حيث سبق لهما التعاون في الأعوام الماضية ، التي استهدفت تقديم الدعم والمساعدات الغذائية لمئات الآلاف من الأسر في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي هذا السياق، أكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صناع الخير"، أهمية استمرار التعاون السنوي مع بنك القاهرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات المستهدفة، من خلال تأمين احتياجاتهم الأساسية، وعلى رأسها المواد الغذائية.

وأشار عبدالفتاح إلى أن عملية توزيع كراتين رمضان تتم بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين في المحافظات المستهدفة، وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي، حيث يتم توزيع المساعدات في منازل المستحقين، وذلك حفاظًا على كرامتهم وتحقيقًا للهدف الأسمى من الحملة، وهو تقديم الدعم المتكامل على الصعيدين المادي والمعنوي.

وتضم كراتين المواد الغذائية التي يتم توزيعها مجموعة من المنتجات الأساسية مثل الأرز، المكرونة، السكر، الفول، اللوبيا، البلح، الصلصة، والملح. كما يشمل التوزيع القرى والنجوع الأولى بالرعاية في المحافظات المستهدفة.

يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على استمرار جهوده في تقديم الدعم الشامل للأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية. لقد شهد شهر رمضان الكريم حتي الان تنفيذ العديد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى توفير الأمن الغذائي، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.