شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على مهران: يوم الطبيب المصرى هو عيد لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في تصريحاته بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب أن هذا اليوم يُعد مناسبة هامة تُحتفل بها مصر تكريماً وتقديراً لدور الأطباء في الحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالشيوخ في بيان له اليوم ، أن الاحتفال يعد بمثابة عيد لكل المصريين، حيث يكرم الجيش الأبيض الذي يواصل أداء مهامه البطولية في خدمة الوطن، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة، سواء خلال جائحة كورونا أو غيرها من الأزمات الصحية.

وأشار مهران إلى أن الأطباء في مصر يضطلعون بمسؤوليات كبيرة تتجاوز حدود عملهم المهني، فهم يقدمون تضحيات مستمرة من أجل التخفيف عن المرضى، ويعملون ليل نهار لحماية صحة المواطنين. وأضاف أن الأطباء كانوا في الخطوط الأمامية في مواجهة الأوبئة والأمراض، وقد ضحوا بالكثير من أجل تحقيق هذه الرسالة السامية.



وأعرب مهران عن تقديره لجهود الأطباء التي لا تقتصر على مجرد علاج المرضى، بل تمتد لتثقيف وتوعية المجتمع حول الوقاية من الأمراض. وقال إن الأطباء هم الركيزة الأساسية للحفاظ على الأمن الصحي في البلاد، وأن الاحتفال بيوم الطبيب المصري هو فرصة لإبراز هذه التضحيات والبطولات المستمرة.

وأكد أهمية هذا اليوم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الدعم المتواصل للجيش الأبيض، وتقديم الشكر والامتنان لكل طبيب يبذل جهده لخدمة الوطن.