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الوفد: إسرائيل نقضت الاتفاق وتواصل جرائمها بقتل الأطفال والنساء فى غزة

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الوفد: إسرائيل نقضت الاتفاق وتواصل جرائمها بقتل الأطفال والنساء فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الثلاثاء، 18 مارس 2025 11:00 م

أدانت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد استئناف إسرائيل للحرب على قطاع غزة، ومواصلتها قتل الأطفال والنساء والعجائز العزل، وقالت خارجية الوفد، إن إسرئيل نقضت الاتفاق بوقف إطلاق النار ما يمثل افتعالها للمزيد من الأزمات الجديدة في المنطقة.


وطالبت خارجية الوفد المجتمع الدولي بضرورة التصدي للانتهاكات والجرائم البشعة التي تندرج تحت بند "جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين العزل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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