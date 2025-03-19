شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: إسرائيل نقضت الاتفاق وتواصل جرائمها بقتل الأطفال والنساء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أدانت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد استئناف إسرائيل للحرب على قطاع غزة، ومواصلتها قتل الأطفال والنساء والعجائز العزل، وقالت خارجية الوفد، إن إسرئيل نقضت الاتفاق بوقف إطلاق النار ما يمثل افتعالها للمزيد من الأزمات الجديدة في المنطقة.



وطالبت خارجية الوفد المجتمع الدولي بضرورة التصدي للانتهاكات والجرائم البشعة التي تندرج تحت بند "جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين العزل.