أبرز ما جاء في محادثات بوتين وترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مطول اليوم الثلاثاء على وقف إطلاق نار فوري لمدة ثلاثين يوما في الغارات على كافة منشآت ومواقع البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، لكن الزعيم الروسي امتنع عن دعم وقف أوسع نطاقا للقتال لمدة 30 يوما وهو ما تضغط الإدارة الأميركية من أجله.

ووصف البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها الخطوة الأولى في "تحرك نحو السلام" الذي يأمل أن يشمل في نهاية المطاف وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود وإنهاء كامل ودائم للقتال.

وأضاف البيت الأبيض إن المفاوضات "ستبدأ على الفور" بشأن تلك الخطوات.وكان المسؤولون الأوكرانيون قد اقترحوا وقف إطلاق نار يشمل البحر الأسود والهجمات الصاروخية بعيدة المدى، وإطلاق سراح السجناء، خلال اجتماعهم مع الوفد الأميركي في السعودية في وقت سابق من هذا الشهر.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي عقب اتصاله: "اتفقنا على وقف فوري لإطلاق النار على جميع قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مع تفاهم على أننا سنعمل بسرعة للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، وفي نهاية المطاف، إنهاء هذه الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا".

وأعلن الكرملين أن بوتين رحب بدعوات ترامب لوقف إطلاق النار البحرى ، و"وافق على بدء مفاوضات لوضع تفاصيل محددة لهذا الاتفاق".

وأضاف الكرملين أن بوتين أبلغ ترامب أيضا أن روسيا وأوكرانيا ستتبادلان 175 أسير حرب يوم الأربعاء، وأن روسيا ستسلم أوكرانيا أيضا 23 جندياً مصاباً بجروح بالغة.

كما طلب بوتين من ترامب وقف المساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية لأوكرانيا، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب وفقاً للكرملين.

أنهى الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً استمر أكثر من ساعة في ظل ضغط البيت الأبيض على موسكو للموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا بهدف إنهاء الحرب.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين اتفقا على السعي إلى وقف إطلاق نار محدود في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، كخطوة أولى لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأميركى دونالد ترامب بضرورة وقف الولايات المتحدة وحلفائها للمساعدات العسكرية والاستخباراتية لأوكرانيا من أجل وقف الأعمال العدائية.

وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباحثات هاتفية الثلاثاء، نظيره الأميركي دونالد ترامب استعداده للعمل مع الولايات المتحدة على "السبل الممكنة لتسوية" للنزاع في اوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين.

وقال الكرملين في بيان إن "الرئيس الروسي أعلن أنه مستعد للعمل مع شركائه الأميركيين للنظر في شكل معمق في السبل الممكنة لتسوية ينبغي أن تكون شاملة وثابتة ومستدامة"، واصفاً المكالمة الهاتفية بين الرئيسين بأنها كانت "مفصلة وصريحة".