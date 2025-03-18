شكرا لقرائتكم خبر عن "نشعر بالصدمة".. مطالبة أوروبية باحترام وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - طالب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بضرورة وضع حد لأعمال العنف واحترام وقف إطلاق النار في غزة.وقال كوستا في بيان: إنه يشعر بالصدمة والحزن تجاه الأخبار الواردة من غزة والإصابات العديدة بين المدنيين في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية الليلة الماضية.وأضاف أنه يجب أن تتوقف أعمال العنف ويجب احترام شروط اتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة استئناف المساعدات الإنسانية على الفور.في ذات السياق، دانت فرنسا الضربات الإسرائيلية على غزة، داعيةً إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية التي رأت أنها تقوّض الجهود الرامية لإطلاق سراح الرهائن و"تهدّد حياة السكان المدنيين" في القطاع الفلسطيني.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "يجب على جميع الأطراف العودة إلى احترام وقف إطلاق النار بالكامل والانخراط بحسن نية في مفاوضات لضمان استدامته"، معربًا عن أسفه لسقوط عدد كبير من الضحايا. وطالب السلطات الإسرائيلية بضمان الحماية الدائمة لجميع المدنيين.