شكرا لقرائتكم خبر عن استمر أكثر من ساعة.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب وبوتين والان نبدء بالتفاصيل

مباحثات ترامب وبوتين

الحرب في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أنهى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا استمر أكثر من ساعة في ظل ضغط البيت الأبيض على موسكو للموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا بهدف إنهاء الحرب.وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى ونظيره الروسى اتفقا على السعي إلى وقف إطلاق نار محدود في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، كخطوة أولى لإنهاء الحرب في أوكرانيا.فيما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكى بضرورة وقف الولايات المتحدة وحلفائها للمساعدات العسكرية والاستخباراتية لأوكرانيا من أجل وقف الأعمال العدائية.وقال ترامب قبل الاتصال إنه يتوقع أن يناقش مع بوتين أراضي ومحطات توليد الكهرباء التي تم الاستيلاء عليها خلال الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام.ومع ذلك، لا يزال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متشككا في مدى استعداد بوتين للسلام مع استمرار القوات الروسية في قصف أوكرانيا.كان ترامب قد صرح للصحفيين أمس الاثنين: "ما يحدث في أوكرانيا ليس جيدا، لكننا سنرى ما إذا كنا قادرين على التوصل إلى اتفاق سلام، ووقف إطلاق نار، وإحلال السلام. وأعتقد أننا سنتمكن من ذلك".وأضاف ترامب أن واشنطن وموسكو بدأتا بالفعل مناقشة "تقسيم أصول معينة" بين أوكرانيا وروسيا كجزء من اتفاق لإنهاء الصراع.