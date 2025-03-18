شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة فوق جبال الألب السويسرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة اليوم الثلاثاء، إن طائرة صغيرة كانت متجهة إلى الدنمارك، تحطمت فوق جبال الألب بجنوب شرق سويسرا، ما أسفر عن مقتل الأشخاص الثلاثة الذين يعتقد أنهم كانوا على متنها.

وقالت شرطة مقاطعة جراوبوندين في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الطائرة وهي طراز إكسترا إي إيه 400 أقلعت من مطار ساميدان في الساعة 0520 مساء أمس الاثنين. اشتعال النيران

كانت الطائرة وصلت من الدنمارك في 13 مارس، وكانت في طريقها إلى روسكيلد قرب العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وأضافت الشرطة إن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بدقيقتين على مشارف قرية لابونت شامويس - تش ثم اشتعلت فيها النيران واحترقت.

وأوضحت الشرطة أنه لم يتم تحديد هوية الضحايا بشكل رسمي بعد. ولم ترد على الفور معلومات عن السبب المحتمل للحادث.