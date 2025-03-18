شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"الشيوخ": عودة إطلاق النار بغزة يقوض فرص إعادة الاستقرار للمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

استنكر النائب على مهران عضو مجلس الشيوخ، التصعيد العسكري الإسرائيلي واستئناف العدوان على قطاع غزة، حيث يتعرض المدنيون الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، للقصف والتدمير في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة، يمثل تحديا صارخا لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرامية لإحلال السلام في المنطقة، ويقوض على فرص إعادة الإستقرار للمنطقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصعيد الخطير الذي أدي إلى سقوط المئات من الضحايا الأبرياء ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، هو انتهاك لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الصمت الدولي إذاء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية جريمة فى حق الإنسانية.

وطالب النائب على مهران المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات المستمرة والعمل على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.