شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يدين كسر الاحتلال الإسرائيلى الهدنة وإعادة إطلاق النار على غزة والان مع تفاصيل الخبر

أدان حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عودة الاحتلال الإسرائيلى إطلاق النار مجددا على قطاع غزة وكسر الهدنة المتفق عليها مسبقًا، مما يعيد المنطقة إلى دائرة العنف ويهدد حياة المدنيين الأبرياء.

وقال المؤتمر، فى بيان له، إن استمرار هذه الممارسات العدوانية يعكس عدم التزام إسرائيل بالمواثيق الدولية واستمرارها فى انتهاك حقوق الإنسان، وهو ما يعمق الأزمة الإنسانية فى القطاع ويعرقل أى جهود لتحقيق السلام والاستقرار.

واستنكر حزب المؤتمر، بشدة قرار إغلاق معبر رفح، الذى يُعد الشريان الحيوى لسكان غزة، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يعانيها القطاع.

وأوضح حزب المؤتمر، أن إغلاق المعبر يحرم المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى العلاج الطبى والإمدادات الغذائية والإنسانية الضرورية، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الإنسانية الدولية.

وطالب حزب المؤتمر، المجتمع الدولى، وعلى بتحمل مسؤولياته فى الضغط على إسرائيل لوقف العدوان الفورى والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وأكد حزب المؤتمر، على تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطينى وحقه المشروع فى الدفاع عن أرضه، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل شامل ودائم ينهى معاناة الشعب الفلسطينى، ويحقق له الأمن والسلام.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى هو العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام فى المنطقة، ولا يمكن أن يكون هناك استقرار حقيقى إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.