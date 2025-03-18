شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة يدين غارات إسرائيل على غزة.. ويحمل الولايات المتحدة المسؤولية والان مع تفاصيل الخبر

أدان كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط مئات من المدنيين الأبرياء وإصابة المئات بجروح خطيرة.

وأكد حسنين أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا في إطار الحرب المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، معتبراً أن ما يحدث هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وأشار رئيس حزب الريادة إلى أن الكيان الإسرائيلي المتغطرس دائمًا ما ينقض جميع الاتفاقيات التي يمكن أن تساهم في تهدئة الأوضاع وتحقيق السلام.

وأضاف أن هذه الغارات تأتي ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات الوحشية التي تستهدف المدنيين العزل، وهو ما يعكس السياسة الإسرائيلية القائمة على العنف والقمع ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد حسنين أن هذه الجرائم تستوجب تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه، مشددًا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مسؤولياتهم في كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأشاد رئيس حزب الريادة بالدور الكبير الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة المصرية من أجل تحقيق التهدئة ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف أن مصر كانت ولا تزال الحاضنة الرئيسية للقضية الفلسطينية، حيث تعمل دائمًا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح حسنين أن مصر لم تتوانَ عن تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، إضافة إلى الدور الفاعل الذي تلعبه في التوصل إلى تهدئة الوضع القائم من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة بأكملها.

وقال رئيس حزب الريادة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية المجزرة التي تحدث في غزة وخاصة بعد إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض أن أبواب الجحيم سوف تفتح على مصراعيها في قطاع غزة.

كما طالب حسنين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، مطالبًا بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة عدوانها دون رادع.

واعتبر رئيس حزب الريادة، أن ما تمارسه إسرائيل في قطاع غزة حرب الإبادة البربرية، يقوم بها الاحتلال النازي لقطاع غزة حيث تستهدف الهجمات المباني السكنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس، مما يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

وأشار إلى أن هذه السياسات العدوانية تعكس طبيعة الاحتلال الإسرائيلي القائم على القتل والتدمير دون أي اعتبار للمواثيق الدولية أو حقوق الإنسان، مشددًا على أن إسرائيل تستغل صمت المجتمع الدولي وتواطؤ بعض القوى الكبرى لمواصلة عدوانها على الفلسطينيين.

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف التصعيد الإسرائيلي، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال والعدوان لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف في المنطقة.