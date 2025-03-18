شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطني توزع وجبات جاهزة فى دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتوزيع عددًا من الوجبات الجاهزة في مجمع مواقف دمنهور.

وتأتي هذه المبادرة في وقت الإفطار، حيث قام مجموعة من المتطوعين بتوزيع الوجبات على السائقين والركاب المغتربين، في خطوة تهدف إلى تقديم الدعم للأفراد الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

تستمر مؤسسات التحالف الوطني في تنفيذ مبادراتهم الخيرية، لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتحقيق الاستدامة في العمل التنموي.



توزيع الوجبات فى دمنهور



توزيع وجبات جاهزة في دمنهور