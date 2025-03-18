شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رسالة عضو التحالف الوطنى توزع 4224 وجبة ساخنة فى المحافظات خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت جمعية رسالة الخيرية بتوزيع 4224 وجبة ساخنة (إفطار صائم) على الأسر الأولى بالرعاية في عدة مناطق بمحافظات الجيزة، القاهرة، والإسكندرية.



وشملت المبادرة توزيع الوجبات على أهالي مركز وقرية أبوصيرة، سقارة، الصفطاوي، إمبابة، الوراق، السلام، عرب غنيم، التبين، حلوان، عزبة النخل، المرج، عبد القادر، أبو سليمان، بالإضافة إلى مناطق الكنيج في الإسكندرية.



وقد ساهم في توزيع الوجبات 461 متطوعًا من الجمعية، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لضمان وصول الوجبات إلى المستحقين في مختلف المناطق.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسات التحالف الوطني لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف معاناتهم خلال الشهر الفضيل.



توزيع الوجبات



جمعية رسالة عضو التحالف الوطني توزع وجبات