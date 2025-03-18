شكرا لقرائتكم خبر عن "عنيك في عينينا" يكرم حفظة القرآن الكريم بالبدرشين ضمن أنشطة التحالف الوطني والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن مبادرة "عنيك في عينينا" للحد من مسببات العمى، كرّم أتوبيس المبادرة حفظة القرآن الكريم وأسرهم بقرية نزلة الشوبك في البدرشين، مقدماً لهم خدمات طبية متكاملة وسط أجواء احتفالية تليق بشهر رمضان الكريم.



تأتي هذه الفعالية ضمن خطط مؤسسة صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية لتوسيع نطاق المبادرة خلال الشهر المبارك، من خلال استهداف محطات إنسانية متنوعة تشمل دور الأيتام، موائد الرحمن، وعمال النظافة في عدة محافظات، إلى جانب تكريم حفظة القرآن الكريم، وتشمل خدمات المبادرة توقيع الكشف الطبي على العيون، صرف العلاج، توفير النظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية مجاناً.



وأكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن إطلاق أتوبيس "عنيك في عينينا" الرمضاني يمثل مرحلة جديدة من التعاون المستمر مع أوركيديا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال الشهر الفضيل، وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات طبية متكاملة، بما في ذلك تنظيم قوافل موسعة، التشخيص المبكر، وتطوير أقسام الرمد بالمستشفيات.



من جانبها، أشارت الدكتورة شيماء صبري، المشرفة على فعاليات الأتوبيس في رمضان، إلى أن محطة نزلة الشوبك تعد الثالثة بعد تقديم الخدمات لعمال أوركيديا ودار أيتام "ارسم فرحة" بالمقطم، وأوضحت أن الأتوبيس سيواصل جولاته لتقديم خدماته للأسر الأولى بالرعاية، مع التركيز على تكريم حفظة القرآن الكريم من خلال توفير الفحوصات والعلاجات اللازمة للحفاظ على صحة بصرهم.



الكشف على الاطفال خلال المبادرة



مبادرة عنيك في عينيا



خلال الكشف



الكشف على الاطفال



مبادرة عنيك في عينيا