شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني تواصل جهودها في توزيع المساعدات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت جمعية الأورمان بتوزيع كراتين مواد غذائية في عدة محافظات، حيث استفادت من هذه المبادرة العديد من الأسر في عدة مناطق.

ففي محافظة الفيوم، تم توزيع المواد الغذائية على 3200 أسرة في جميع مراكز المحافظة، بينما استفادت 1600 أسرة في محافظة الدقهلية من توزيع كراتين المواد الغذائية في قرى كفر علي عبدالله وكفر سرنجا وكفر الجوهري والمحمدية.

وفي محافظة بني سويف، شملت المبادرة 3300 أسرة في جميع مراكز المحافظة، بينما قامت الجمعية بتوزيع المساعدات في محافظة سوهاج على 1400 أسرة في قرى السمطا، الحرجة بحري، كوم بدار، والبواريك.

إلى جانب ذلك، نظمت الجمعية معرضًا للأثاث والأجهزة الكهربائية في محافظة الدقهلية، حيث استفاد 500 مستفيد من أهالي قرى كفر المحمدية، الحاكمية، كفر الشهيد، كفر الجوهري، وميت يعيش بمركز ميت غمر.

تستمر جمعية الأورمان في تنفيذ هذه المبادرات الخيرية التي تساهم في تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء مصر.



خلال توزيع المساعدات



التحالف الوطني dواصل جهوده في توزيع المساعدات



جمعية الأورمان توزع المساعدات



الأورمان تواصل جهودها في توزيع المساعدات



الأورمان عضو التحالف الوطني تواصل جهودها في توزيع المساعدات