شكرا لقرائتكم خبر عن شباب العمال: التصعيد الخطير فى غزة يعكس إصرار الاحتلال على انتهاك كل القوانين والان مع تفاصيل الخبر

أدان الاتحاد العام لشباب العمال بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي يأتي استمرارًا للانتهاكات الصارخة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وسط صمت دولي غير مبرر.

وأكد عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، أن هذا التصعيد الخطير يعكس إصرار الاحتلال على انتهاك كل القوانين والمواثيق الدولية، في ظل استهداف متواصل للمدنيين الأبرياء والبنية التحتية، ما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الاتحاد العام لشباب العمال تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لنيل حقوقه المشروعة، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم المتكررة، ووقف آلة الحرب الإسرائيلية التي لا تميز بين طفل أو شيخ أو امرأة.

كما شدد رئيس الاتحاد العام لشباب العمال على ضرورة تحرك عربي فاعل للضغط من أجل إنهاء العدوان، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل القائم على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.