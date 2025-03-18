شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع عاجل لبحث اعتداءات إسرائيل على غزة والان مع تفاصيل الخبر

حمل حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره صباح اليوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مسئولية العدوان الوحشى الذى شنته قوات الاحتلال الإسرائيلى على المدنيين العزل فى قطاع غزة وحرق خيم الإيواء وراح ضحيته أكثر من 350 شهيدا وألف مصاب، مشددا أن الإدارة الأمريكية شريكة حكومة نتنياهو فى العدوان الجديد الذى نسف اتفاق الهدنة.

وأشار إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لابيت قالت "لقد تم تنسيق الهجمات الإسرائيلية معنا، وأبواب الجحيم على وشك أن تنفتح، والرئيس ترامب لا يخشى الدفاع عن حليفنا وصديقنا إسرائيل ".

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن الشهداء والمصابين والدماء التى سالت فى قطاع غزة فى رقبة الرئيس الأمريكى ترامب وإدارته وأن حلمه فى الحصول على جائزة نوبل للسلام أصبح بعيدا، وغير قابل للتحقيق.

تابع الشهابى، أن ترامب ونتنياهو واهمين إذا تصوروا أن ما عجز عن تحقيقه جيش الاحتلال الإسرائيلى المدجج بأحدث الأمريكية طوال خمسة عشر شهرا من الحرب الوحشية على قطاع غزة سيحققه فى هذه الغارات الغادرة محييا صمود شعبنا الفلسطينى ومقاومته الشجاعة.

دعا رئيس حزب الجيل مجلس الأمن الدولى لعقد اجتماع عاجل لبحث الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة وإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها وتنفيذ اتفاق الهدنة التى وقعت بينها وبين المقاومة.