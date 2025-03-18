شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يستنكر استئناف الضربات الإسرائيلية ضد الفلسطينين ويدعو لإنهاء الصراع والان مع تفاصيل الخبر

يستنكر حزب حماة الوطن، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على قطاع غزة، وما سببه من مئات الشهداء والمصابين.

إن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي يمثل انتهاكا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يشكل خطرا بالغا على استقرار الأوضاع في المنطقة بالكامل.

ويحذر حماة الوطن، من تصاعد أعمال العنف الإسرائيلي، فضلا عن التعنت الواضح في وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، الذي أصبح يعاني أشد المعاناة ويفتقد أدنى مقومات الحياة.

ويدعو الحزب إلى ضرورة أن يكون هناك موقف عربي ودولي موحد لوقف التجاوزات الإسرائيلية، وبما يحقق وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء حالة الصراع.

ويشدد حماة الوطن، على أهمية دعم الموقف المصرى الذى يستهدف استمرار دخول المساعدات، وكذلك إعادة إعمار غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.