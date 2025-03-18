شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: استئناف العدوان على غزة يبدد جهود الوساطة الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى، أن قيام إسرائيل بشن غارات جديدة وعنيفة على غزة ستكون له عواقب كارثية، فى ظل تردى الأوضاع الإنسانية فى القطاع.

وأشار الدكتور هشام عنانى إلى أن استئناف القتال فى غزة من الجانب الإسرائيلى ينسف فرص استمرار الهدنة، ويعيد المنطقة إلى المربع صفر، مما يزيد من حالة التوتر فى دول المنطقة، ويبدد جهود الوساطة الدبلوماسية.

وأضاف عنانى، أن هذا التصعيد الخطير يأتى بعد منح الكنيست الثقة لحكومة نتنياهو من جديد، مع تغييرات سياسية كبيرة فى إسرائيل، خاصة بعد قرار نتنياهو استبعاد مدير الشاباك.

كما أكد أن تطور الأحداث متسارع، لا سيما بعد الهجمات الأمريكية على الحوثيين، والهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، بالإضافة إلى غزة.

وأعرب الحزب عن قلقه البالغ إزاء استئناف إسرائيل للحرب من جانب واحد، مؤكدًا دعمه الكامل للجهود المصرية، سواء فى مجال الوساطة لوقف الحرب أو فى إعادة إعمار القطاع.