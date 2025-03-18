الأمين العام لجامعة الدول العربية يُدين الغارات الإسرائيلية الوحشية على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات؛ الغارات الوحشية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة التي أسقطت مئات الشهداء والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال، عادًا أن استئناف المقتلة في غزة هو عمل مجرد من الإنسانية وتحدٍ للإرادة الدولية التي ساندت وقف إطلاق النار.

وأكد أبو الغيط في تصريح له أن قادة الاحتلال الإسرائيلي يخوضون معركة داخلية على حساب دماء الأطفال والنساء في غزة، وأنهم يغامرون بحياة الرهائن الإسرائيليين في القطاع، ويضربون بعرض الحائط اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يُفترض أن يدخل مرحلته الثانية هذه الأيام.

وشدد على ضرورة أن يتحدث المجتمع الدولي بصوتٍ عالٍ لوقف هذه المذبحة التي تطال شعبًا جرى حصاره ومُنعت عنه المساعدات الطبية والإنسانية في حملة غير مسبوقة من التجويع والقتل الممنهج والتطهير العرقي.

وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية فورًا والعودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار؛ من أجل إنجاز اتفاق شامل يقضي بتبادل الأسرى، ووقف الحرب بشكل نهائي.

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