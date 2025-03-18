ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 404 شهداء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A general view of the site of an Israeli strike on a house, in Khan Younis in the southern Gaza Strip March 18, 2025. REUTERS/Hatem Khaled

الخليج 365 - متابعات

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة إلى 404 شهداء، بحسب ما ذكرت “وفا”.

وأوضحت المصادر الطبية، أن 404 شهداء معظمهم من الأطفال والنساء، وصلوا منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى مستشفيات قطاع غزة، فيما أصيب 562 شخصا جراء سلسلة الغارات والأحزمة النارية التي نفذها طيران الاحتلال، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

وكانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع

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