شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيمان العجوز تستنكر قصف غزة: تاريخ إسرائيل "مليء بالدم" والان مع تفاصيل الخبر

أعربت النائبة إيمان العجوز عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن بالغ حزنها العميق لسقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الأبرياء، نتيجة الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأشار، إلى أن ذلك سيضاف لتاريخها المليء بالدم، فهي لا تعرف السلام ولا الإنسانية.

وأكدت إيمان العجوز في بيان لها، أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتُظهر بجلاء الوجه الحقيقي للاحتلال الذي لا يتورع عن استخدام القوة المفرطة ضد شعب أعزل.

وأضافت إيمان العجوز، أن استمرار هذا النهج العدواني يُنذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة بأسرها، ويُهدد بنسف كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تُعبر فقط عن استهتار الاحتلال بحياة الفلسطينيين، بل تكشف أيضًا عن نواياه الحقيقية في إفشال أي مساعٍ للتهدئة وفرض واقع جديد يتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، دعت النائبة إيمان العجوز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذا العدوان الغاشم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وأكدت على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المتضررين في قطاع غزة دون أي عوائق.

كما شددت العجوز على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدة أن التماسك الداخلي هو السبيل الأنجع لمواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأثنت على الجهود المصرية الدؤوبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال المساعي الدبلوماسية لوقف العدوان، أو عبر المبادرات الإنسانية لإعادة إعمار غزة وتخفيف معاناة أهلها.

واختتمت النائبة إيمان العجوز كلماتها بتوجيه نداء إلى الضمير العالمي، مؤكدة أن الصمت على هذه الجرائم يُعتبر تواطؤًا غير مباشر، وأن التاريخ لن يرحم من يقف متفرجًا أمام معاناة شعب يُناضل من أجل حريته وكرامته، معربة عن أملها في أن تُترجم الإدانات الدولية إلى خطوات عملية تضع حدًا لهذا العدوان، وتُعيد الأمل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.