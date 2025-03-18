شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تستنكر الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعربت نقابة المحامين، عن استنكارها الشديد للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، واستهدافها وقتلها لأبناء الشعب الفلسطيني؛ حيث أدت تلك الغارات الإرهابية إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال.

وتؤكد النقابة، أن تلك التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف اطلاق النار وتعد تصعيدًا خطيرًا ينذر بعواقب وخيمة، مشددة على أن هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذه الجرائم.

وطالبت نقابة المحامين، جميع الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لاطلاق النار.

وجددت نقابة المحامين، دعوتها إلى المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان العودة إلى استكمال بنود اتفاقية وقف إطلاق النار.