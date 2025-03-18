شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم الجزار: إعلان أمناء المحافظات لحزب الجبهة الوطنية خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية أن لجنة اختيار أمناء المحافظات مستمرة في اجتماعاتها المكثفة من أجل إعلان التشكيلات الجديدة خلال الأيام المقبلة، كما كلف الأمانات النوعية بإعداد رؤية حول الملفات والقضايا المختلفة والملحة التي تهم المواطن وتقديمها إلى الأمانة العامة للحزب لاقرارها.



جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التأسيسية وأمناء الامانات النوعية بحضور السيد القصير الأمين العام والدكتورعبد المنعم سعيد المستشار السياسي لرئيس الحزب.



وشدد الجزار على بدء خطة النزول للمحافظات والالتحام مع الجماهير في مشاكلهم وقضاياهم وطموحاتهم.

كما تناول الاجتماع مناقشة البرنامج السياسي والأيديولوجية الحزبية للبرنامج الانتخابي في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ حيث تم الاتفاق على تبني برنامجا انتخابيا يعبر عن تطلعات المصريين وطموحاتهم ويقوم على الإصلاح الحقيقي بما يضمن انعكاسا سريعا وملموسا على حياة المواطن، وذلك وفقا لرؤية وأهداف حزب الجبهة الوطنية التي تقوم على الالتزام بنهج عملي يعزز الإصلاح ويحقق التنمية والاستقرار.

وكذلك ناقش الاجتماع اختصاصات الأمانات المركزية للحزب والتأكيد على ضرورة وضع آليات واضحة ومحددة لعملها بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف الأمانات المركزية ويعزز دورها في تنفيذ رؤية الحزب وأهدافه الاستراتيجية.