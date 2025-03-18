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مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، معربًا عن فزعه إزاء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية، الذي أسفر عن مقتل المئات.

وأكد المفوض السامي، أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو تسوية سياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، وأن لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى المزيد من القوة العسكرية لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني الذي يُعاني بالفعل من ظروف كارثية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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