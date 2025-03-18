«حماس» تعلن مقتل رئيس حكومتها في غزة بغارة إسرائيلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم (الثلاثاء)، مقتل «كوكبة من قيادات العمل الحكومي»، من بينهم رئيس حكومتها في القطاع عصام الدعليس، بغارات إسرائيلية على القطاع.

وقال المكتب في بيان صحافي: «ننعي بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم،وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم كوكبة من قيادات العمل الحكومي في قطاع غزة، عرف منهم الشهيد القائد الكبير عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومي، والشهيد القائد المستشار أحمد الحتة وكيل وزارة العدل، والشهيد القائد اللواء محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية، والشهيد القائد اللواء بهجت أبو سلطان مدير عام جهاز الأمن الداخلي».

وفق الشرق الأوسط : أشار المكتب إلى «ارتقائهم بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال الصهيونازي بشكل مباشر هم وعائلاتهم، وقد استشهدوا مع مئات الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني جراء الجرائم المتواصلة منذ فجر اليوم».

وأكد أن «ارتقاء قيادات العمل الحكومي لن يثنينا عن أداء واجبنا الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في واجبنا الديني ودورنا الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الهمجي».

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت مقتل أكثر من 400 شخص جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم على القطاع.

وشنت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ«تصعيد القوة العسكرية» بعد تعثر المحادثات مع حركة حماس» بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.

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