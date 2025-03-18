شكرا لقرائتكم خبر عن بدون خسائربشرية.. زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جنوب تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، إقليم أنتوفاغاستا الواقع شمال تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال كان على بعد 129 كيلومترًا شمال شرق مدينة سان بيدرو دي أتاكاما الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 183.5 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.