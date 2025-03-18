شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يدين عودة الحرب على قطاع غزة: إسرائيل لا تريد السلام والان مع تفاصيل الخبر

أدان الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، عودة الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أن دولة الاحتلال لا تريد البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مسار وقف إطلاق النار، مع إعادة إعمار غزة مرة أخرى، مطالبا المجتمع الدولي تحمل مسئولياته كاملة حيال ما يشهده قطاع غزة.

وقال النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن جيش الاحتلال شن غارات غاشمة على قطاع غزة أسقطت مئات الشهداء وآلاف المصابين منذ الساعات الأولى من شنها، جميعهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما يؤكد أن قوات الاحتلال تحاول بشتى الطرق إفشال أية اتفاقات أو مساعٍ تستهدف إقرار السلام الشامل والعادل.

وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن هذه الغارات الغاشمة ستحول المنطقة لمزيد من الصراع مرة أخرى، فبعد أن فشل جيش الاحتلال في إيجاد أية ذرائع لاستئناف الحرب على الفلسطينيين، قام بشن عدد من الغارات الغاشمة التي تؤكد أن إسرائيل لا تريد المضي قدما في مسار الاتفاق ووقف إطلاق النار وبدء إعمار قطاع غزة، بل وتريد استمرار الصراع في المنطقة بالكامل.

وطالب النائب الأول لرئيس الحزب، ضرورة التصدي لهذه المحاولات التي لن ينتج عنها سوى مزيد من الدم والعنف والصراع في المنطقة بالكامل، وقتل الأبرياء من الأشقاء الفلسطينين، وإلزام إسرائيل تنفيذ خطة وقف إطلاق النار بجميع مراحلها.