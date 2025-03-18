شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: استئناف الحرب على غزة ينسف الهدنة ويهدد السلم والان مع تفاصيل الخبر

أدان النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، عودة الغارات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والتي أسقطت مئات الشهداء وآلاف المصابين منذ الساعات الأولى من شنها، مؤكدا أن قوات الاحتلال تحت قيادة نتنياهو، ليس لديها رغبة في إقرار السلام، ومن ثم تحاول إفشال أية اتفاقات أو مساعٍ تستهدف إقرار السلام الشامل والعادل، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأكد الجندي في بيان له، ان إسرائيل أدركت نجاح مسار اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، وكان المرحلة الثانية على وشك التنفيذ مع إعادة إعمار غزة مرة أخرى، وهو ما لا يرغب فيه الاحتلال الإسرائيلي والقوى الداعمة له، كما أن الاحتلال فشل في إيجاد أية ذرائع لاستئناف الحرب على الفلسطينيين، فشن غاراته متعمدا كاشفا عن وجهه القبيح الباحث عن الإبادة الجماعية والسطو على الحقوق القانونية والإنسانية لأهالي غزة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن عودة الحرب مرة أخرى في الأراضي الفلسطينية واستهداف المدنيين وخيم الإيواء والأطفال والنساء ينسف اتفاق الهدنة، وينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الشرق الأوسط، وزيادة من حدة التوترات وزعزعة الأمن والسلم الدوليين.

وطالب عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليات تجاه تلك الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل، والتخلى عن تواطؤه الضمنى مع آلة القتل الإسرائيلية، وفرض عودة تنفيذ اتفاق الهدنة التى وقعت بينها وبين المقاومة والعمل على تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة مرة أخرى.

