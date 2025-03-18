بسبب الحوثي إيران تحت التهديد الأمريكي

في تصعيد جديد، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران من أنها ستواجه «عواقب وخيمة» إذا استمر الحوثيون في شن هجمات على اليمن والمنطقة، مؤكدًا أن طهران تتحمل المسؤولية الكاملة عن تحركات الجماعة المسلحة.

دعم الحوثيين

وجّه ترمب، عبر منصته «تروث سوشيال»، اتهامًا مباشرًا لإيران، قائلًا: «طهران تلعب دور الضحية البريئة، لكنها في الواقع تدعم الحوثيين بالسلاح والمال والمعدات العسكرية المتطورة وحتى المعلومات الاستخباراتية».

وأضاف أن أي رصاصة يطلقها الحوثيون «ستُعتبر بمثابة رصاصة إيرانية، وستتحمل إيران تبعات ذلك»، مشيرًا إلى أن الرد الأميركي سيكون «قويًا للغاية، ولا يضمن أحد أن يتوقف عند حد معين».

استمرار الغارات

جاءت تصريحات ترمب في ظل استمرار الغارات الجوية الأمريكية على مواقع الحوثيين، التي أدت إلى مقتل 53 شخصًا خلال الأيام الأخيرة. ولم تؤكد واشنطن تقارير عن غارات إضافية خلال الليل، على الرغم من ادعاءات الحوثيين بذلك.

هجمات حوثية

منذ نوفمبر 2023، شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق سفينتين ومقتل أربعة بحارة. كما استهدفوا أخيرًا حاملة الطائرات الأمريكية «هاري إس. ترومان» بطائرات مسيرة وصواريخ، لكن جميعها فشلت في الوصول إلى هدفها.

وعلى الرغم من استمرار التصعيد، سعى قائد الحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية إلى النأي بإيران عن تحركات الحوثيين، في محاولة لتخفيف الضغوط الدولية على طهران.

برنامج الغذاء العالمي

في تطور آخر، استولى الحوثيون على إمدادات غذائية من مستودع تابع لبرنامج الغذاء العالمي في محافظة صعدة، وفقًا لمصادر حكومية يمنية. وأكدت الأمم المتحدة لاحقًا أن الجماعة «صادرت مساعدات كانت مخصصة للأسر الأكثر ضعفًا»، مشيرة إلى أن برنامج الغذاء العالمي هو الجهة الوحيدة المخولة بتوزيعها.

الاستمرار في التصعيد

مع استمرار التوترات، يبدو أن إدارة ترمب مصممة على تصعيد الضغوط على الحوثيين وداعميهم الإقليميين، مما يضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من المواجهة قد تكون لها تداعيات خطيرة على أمن البحر الأحمر واليمن بأكمله.