شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: نعد قائمة للانتخابات البرلمانية بمرشحين لقامات ونخب سياسية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب بدأ استعدادته مبكرا للانتخابات البرلمانية المنتظرة لغرفتي "النواب والشيوخ"، موضحا أنه نجح في إعداد قائمة أولية بمرشحيه تضم قامات ونخب ذو حيثية كبيرة مطعمة بشباب الحزب الذي تم إعداده وتأهيله ببرامج للقيادة والتدريب السياسي.



وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن الحزب سيطرح موقفه من التحالفات الانتخابية على المكتب السياسي للحزب فور إقرار الشكل النهائي للقوانين النيابية، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام انتخابى هو الأمثل فى الأنظمة الانتخابية سواء المطلقة أو النسبية أو الفردية، منوها بأن عدد مرشحي الحزب مرتبط بالشكل النهائي للقوانين النيابية التي ينتظر إقرارها خلال الفترة القادمة لحسم وتحديد النظام الانتخابي وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وما يرتبط بتقسيم الدوائر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن رؤية حزب المصريين الأحرار في الطرح حول النظام الانتخابي كانت لا تعتمد فقط على القائمة النسبية، بل الثلث قائمة مطلقة والثلثين قائمة نسبية، مشددا على أن نظام تقسيم الدوائر إلى 4 دوائر صغيرة، هو أكثر نظام يتحقق من خلاله تكافؤ فرص من وجهة نظر الحزب.