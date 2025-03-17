شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: الإخوان تروج الشائعات ضد الدولة فى محاولة يائسة لإثارة الفتن والان مع تفاصيل الخبر

حذر إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق والباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، من استمرار جماعة الإخوان في نشر الشائعات المغرضة ضد الدولة المصرية في إطار محاولاتهم اليائسة لتشويه سمعة الحكومة وإثارة الفتن.

وأوضح ربيع في تصريح لـ"الخليج 365"، أن هذه الجماعة لا تدخر جهداً في استخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لترويج الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع المصري وإضعاف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأضاف أن هذه الشائعات تأتي في وقت حرج من تاريخ مصر، حيث تسعى جماعة الإخوان إلى تحقيق مصالحها السياسية على حساب أمن واستقرار الوطن، لكن محاولاتهم ستفشل أمام الوعي الشعبي والإجراءات الحاسمة التي تتخذها الدولة لمواجهة هذه المؤامرات.