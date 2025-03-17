شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عون: لن نقبل باستمرار ما يحصل على الحدود مع سوريا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الإثنين، إن “ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للبنان لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره”.