الشيباني: الحكومة السورية هي الضامن الوحيد للسلم الأهلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في كلمته خلال مؤتمر المانحين لسوريا الذي عقد اليوم الاثنين في بروكسل، إن “الحكومة السورية هي الضامن الوحيد للسلم الأهلي”.

وأكد الشيباني أن الحكومة شكّلت “لجنة مستقلة للمحاسبة والتحقيق في أحداث” الساحل السوري، مضيفاً: “سنحاسب كل من تلطخت يداه بدماء السوريين”، وفق “العربية”.

ودعا وزير الخارجية السوري إلى تجاهل روايات فلول الأسد بشأن الوضع في سوريا، مضيفاً أن “فلول الأسد حاولت مؤخراً تقويض الأمن، لكننا عازمون على ترسيخ الاستقرار”. وتابع: “فلول الأسد والميليشيات على الحدود وإسرائيل تهدد أمن سوريا”.

وشدد الشيباني على أن “سوريا دولة موحدة، ولن نتسامح مع المساس بسيادتنا”، مضيفاً أن “الحكومة الجديدة عملت على تعزيز المصالحة وتجاوز الطائفية”.

وتابع: “نحن مستعدون للحوار والتعاون من أجل كل ما يخدم سوريا”، مؤكداً أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) “لاقى ترحيباً كبيراً في الشارع السوري”.

وفي الشق الإنمائي، قال الشيباني إن “الشعب السوري مر بظروف قاسية، والبنية التحتية تعرضت لدمار واسع”. كما أكد التزام سوريا بضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

واعتبر وزير الخارجية السوري أن “رفع العقوبات عن سوريا ضرورة إنسانية وأخلاقية”، حيث “لا يمكن الحديث عن تعافي سوريا مع استمرار العقوبات والقيود”، موضحاً “استمرار العقوبات يعني معاقبة الشعب السوري وليس النظام السابق”.

وثمّن الشيباني “خطوات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تعليق بعض العقوبات”، إلا أنه اعتبر أن “إجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات لم تصل لمستوى الطموح”.