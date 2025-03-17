شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: زيارة الرئيس السيسى لأكاديمية الشرطة جاءت فى توقيت بالغ الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أكاديمية الشرطة وتناوله وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز التلاحم الوطني وتقدير جهود المؤسسات الأمنية في حماية استقرار البلاد، وتؤكد أن الجمهورية الجديدة تبنى بسواعد قوية وعقول مستنيرة.

وقالت النائبة إيمان العجوز، في بيان لها، إن قد أراد الرئيس السيسي أن يوجه، من قلب إحدى أهم المؤسسات الأمنية في البلاد، رسالة مزدوجة: الأولى، إلى رجال الأمن أنفسهم، مفادها أن دورهم يتجاوز حماية الشوارع وتأمين المنشآت إلى حماية وعي الأمة وصون استقرارها من الأفكار الهدامة، والثانية، إلى الرأي العام المصري، مضمونها أن مصر لا تُؤمّن فقط بالسلاح، وإنما بالوعي والإدراك الصحيح لطبيعة التحديات التي تواجهها الدولة.

وتابعت إيمان العجوز، إن توقيت هذه الزيارة بالغ الأهمية، فنحن أمام مشهد إقليمي مضطرب، حيث الأزمات تحيط بنا من كل اتجاه، وحيث تتغير موازين القوى على الساحة الدولية، وفي مثل هذه اللحظات، لا يكون الرهان على القوة وحدها، بل يكون على تماسك الجبهة الداخلية، وهي النقطة التي ركّز عليها الرئيس السيسي عندما شدد على أن الدولة المصرية لن تسمح لأحد بالنيل من استقرارها، وأنها تمتلك من القوة والقدرة ما يمكّنها من مواجهة أي تحدٍ، مهما كان حجمه.

وذكرت أن كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة ترسخ معركة الوعي كخط دفاع أول عن الوطن، وتؤكد أن الأمن والاستقرار لا ينفصلان عن وعي الشعب، كما أن السيسي بعث برسائل طمأنة للشارع المصري حول أمن الوطن ومستقبله.

وشددت على أهمية ما قاله الرئيس بشأن معركة الوعي، معقبة :"وهنا، نحن أمام مسألة جوهرية، لأن الأمن لم يعد يقتصر على المواجهات المباشرة، بل أصبح يشمل أيضًا الحرب على العقول، حيث يتم استهداف المجتمعات من الداخل، عبر نشر الشائعات والتشكيك في الثوابت وزرع الفتن، ومن هنا، كان تأكيد الرئيس على أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحصين العقول لا يقل أهمية عن جهودها في تعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية، لذا فمصر تُؤمَّن بالوعي.. والرئيس يضع تحصين العقول في مقدمة الأولويات".

وأوضحت أن الرسالة الأهم التي خرجت بها مصر من هذه الزيارة، هي أن القوة الحقيقية للدولة بقوة جيشها ووعي شعبها، وصلابة جبهتها الداخلية، وإيمانها العميق بأن الوطن تحميه العقول المدركة والقلوب المؤمنة بقدسية الأرض التي تقف عليها.