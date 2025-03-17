شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعي: عدد أبناء أسر تكافل فى مراحل التعليم 5.5 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد أبناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة، وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.



جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"



وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه فيما يخص المشروطية الصحية وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر تكافل ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر



من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.

وأضافت، أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، أمر ضرورى



وأشارت إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الاجتماعى، سواء الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.