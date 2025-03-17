محدث: قتلى وجرحى في غارات أمريكية على مواقع للحوثيين في صنعاء

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وسائل إعلام يمنية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية على اليمن إلى 31 شهيدا وإصابة 101 في أحدث حصيلة للغارات الجوية الأمريكية البريطانية على العاصمة صنعاء.

وشنت مقاتلات حربية أمريكية ، سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأعلن إعلام الحوثيين عن "عدوان استهدف العاصمة صنعاء"؛ من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية عن ماهية وحجم والمواقع المستهدفة بالغارات.

وبحسب مسؤول أميركي، فإن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات عسكرية بإيعاز من الرئيس ترامب ضد أهداف يسيطر عليها الحوثيون باليمن، فيما ذكرت مصادر أنها استهدفت الرادارات والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والمسيّرات؛ حسبما أوردت "نيويورك تايمز".

وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن القصف الأميركي في اليمن يهدف أيضا إلى إرسال إشارة تحذير لإيران، وقد نفذ بطائرات مقاتلة من حاملة الطائرات "هاري إي ترومان" بالبحر الأحمر، مشيرين إلى أن استهداف ترسانة الحوثيين قد يستمر عدة أيام وقد يزداد نطاقه اعتمادا على ردهم.

واعتبروا أن مسؤولين أمنيين يرغبون بحملة أقوى تفقد الحوثيين السيطرة على أجزاء من البلاد؛ على حد قول المسؤولين الأميركيين.

يأتي ذلك بعد إعلان الحوثيين الثلاثاء الماضي استئناف عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وذلك ما قالوا إنه من أجل "الضغط لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ".

و"تضامنا مع قطاع غزة" بمواجهة حرب الإبادة، باشر الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ ومسيّرات.

كما أسقط الحوثيون مسيّرات أميركية واستهدفوا سفنا ومدمرات حربية وحاملات طائرات لواشنطن، كما شنوا من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب، قبل أن توقفها مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.

فصائل فلسطينية تعقب

عقبت فصائل فلسطينية ، مساء السبت ، على الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء والتي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة مثلهم.

ورصدت وكالات الإخبارية مواقف وردود أفعال الفصائل الفلسطينية على القصف الأمريكي ، حيث جاءت البيانات وفق التالي.

حركة حماس

ندين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأشد العبارات، العدوان الجوي الأمريكي البريطاني الإجرامي الذي استهدف حياً سكنياً في العاصمة اليمنية صنعاء، ونعدّه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بالاعتداء على سيادة واستقرار اليمن الشقيق.

نعبّر عن تضامننا الكامل مع اليمن والشعب اليمني الشقيق، ونثمّن خطواتهم المباركة الداعمة لصمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يندى لها جبين البشرية.

الجهاد الإسلامي



تدين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات، العدوان الأميركي السافر على اليمن، في دعم وقح للكيان الصهيوني وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة، ولا سيما في سوريا ولبنان. يأتي هذا العدوان الحاقد في سياق حماية الكيان الصهيوني والاعتداء على كل من يقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الوحشية.



نؤكد اعتزازنا بالموقف اليمني المشرّف، الذي جسّد موقفًا عربيًا وإسلامياً أصيلًا في نصرة غزة ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ونتوجه بالتحية لليمن شعباً وقيادةً على صمودهم في وجه هذه الهجمة الاستعمارية.

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين :

ندين العدوان الأمريكي الإجرامي على الجمهورية العربية اليمنية والتي يأتي في إطار الإنحياز والدفاع الأمريكي عن الكيان الصهيوني .

العدوان الأمريكي على اليمن الشقيق يأتي رداً على المواقف اليمنية العروبية الشجاعة والحكيمة للشعب والقيادة اليمنية دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة والحصار الصهيوني الذي يتعرض لها شعبنا وأهلنا في قطاع غزة منذ 18 شهرا بدعم من الإدارات الأمريكية المجرمة .

العدوان الأمريكي لن يفلح في كسر إرادة الشعب اليمن القوية والصلبة في مواجهة قوى الطغيان والإستكبار الصهيوأمريكي وسيظل اليمن وقيادته الشجاعة الصادقة عنوانا للشهامة والنخوة والأصالة العربية الإسلامية الحقيقية.

نترحم على أرواح الشهداء الأبطال في يمن العزة والكرامة ونتوجه بالتحية للشعب اليمني ولقيادته الأصيلة ونؤكد أن النصر سيكون حليف اليمن الذي يعبر بصموده وتمسكه وثباته على مواقفه عن نبض الأمة كلها .

المصدر : وكالات