الولايات المتحدة تتعهد بمواصلة ضرب الحوثيين حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن

الرياص - اسماء السيد - قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة ستواصل مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى ينهوا هجماتهم على الشحن البحري، في حين تعهدت الجماعة اليمنية بتصعيد هجماتها رداً على الضربات الأمريكية.

وواصلت الولايات المتحدة مهاجمة مواقع تحت سيطرة جماعة أنصار الله اليمنية آخرها كان فجر الاثنين، وفق ما نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وقالت القناة إن غارتين أمريكيتين استهدفتا معملاً للقطن في مديرية زبيد التابعة لمحافظة الحديدة الساحلية، التي سبق وتعرضت لضربات إسرائيلية العام الماضي.

يأتي هذا الحديث في وقتٍ قال المتحدث باسم الجماعة اليمنية يحيى سريع، إن الحوثيين سيواجهون "التصعيد بالتصعيد"، معلناً استهداف حاملة الطائرات الأمريكية يو أس أس ترومان للمرة الثانية خلال 24 ساعة وفق قوله.

بينما صرح مسؤول أمريكي لرويترز بأن طائرات حربية أمريكية أسقطت 11 طائرة مسيرة تابعة للحوثيين يوم الأحد، ولم تقترب أي منها من حاملة الطائرات الأمريكية ترومان.

وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية رصدت أيضاً صاروخاً سقط قبالة سواحل اليمن، ولم يُعتبر تهديداً.

وتُعد هذه الغارات الجوية، التي قالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين إنها أسفرت عن مقتل 53 شخصاً على الأقل، أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني، والتي قد تستمر لأسابيع - وفق مسؤول أمريكي.

Reuters سفينة عسكرية أمريكية تطلق صواريخ على موقع غير معلن في اليمن

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لسي بي إس نيوز، إن الضربات الأمريكية على اليمن ستستمر، حتى تنتهي قدرة الحوثيين، على مهاجمة الملاحة العالمية، والبحرية الأمريكية.

وقالت موسكو إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصل بروبيو لحثه على "الوقف الفوري لاستخدام القوة وأهمية مشاركة جميع الأطراف في الحوار السياسي".

وفي حين دعا ترامب طهران إلى "الكفّ عن دعمها" للحوثيين "فوراً"، تعهدت إيران بالانتقام إذا نفذ الرئيس ترامب تهديده بتحميلها مسؤولية أفعال جماعة الحوثي في اليمن.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه لا يحق لواشنطن "إملاء" سياسة الجمهورية الإسلامية الخارجية.

وتوعد قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، بأن إيران ستردّ على أي هجوم يستهدفها، وذلك في تصريحات الأحد عقب تحذير الرئيس الأمريكي لإيران بالكفّ عن دعم الحوثيين في اليمن.

بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ "أقصى درجات ضبط النفس ووقف جميع الأنشطة العسكرية" في اليمن وحذر من التصعيد الجديد.

Reuters يتصاعد الدخان من انفجار بعد سقوط مقذوف على مجموعة من المباني في مكان غير معلوم في اليمن، بعد أن شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات عسكرية ضد الحوثيين

ووفقاً للمتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، فإن الحوثيين "هاجموا سفناً حربية أمريكية 174 مرة وسفناً تجارية 145 مرة منذ عام 2023".

وعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على سفن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، قائلين إنها تأتي "تضامناً" مع الفلسطينيين.

وشلّت الهجمات الممر البحري الحيوي الذي تمر عبره نحو 12 في المئة من حركة الشحن العالمية، ما أجبر العديد من الشركات على اللجوء إلى طرق بديلة مكلفة.

وقامت الولايات المتحدة بدعم من بريطانيا، بقصف أهداف في اليمن غير مرة خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. كما قامت إسرائيل بشنّ ضربات منفصلة ضد الحوثيين.

وبعد وقف هجماتهم إثر دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الحوثيون في 11 مارس/آذار الجاري "استئناف حظر عبور" السفن الإسرائيلية قبالة سواحل اليمن، رداً على منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.