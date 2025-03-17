شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد 6 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 6 أبريل المقبل.

وقبل رفع الجلسة وافق مجلس الشيوخ، على إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب، وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

كما أحال رئيس الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، وطلب النائبة هند جوزيف أمين، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية، إلى الحكومة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.



