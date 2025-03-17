شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد ينظم احتفالية لتكريم المزارعين المتميزين تحت عنوان "ثروة مصر" والان مع تفاصيل الخبر

ينظم حزب الوفد احتفالية كبرى يوم الأربعاء المقبل بمدينة المنصورة، لتكريم المتميزين من المزارعين بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والنائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ومحمد حلمي سويلم رئيس اللجنة العامه لحزب الوفد بمحافظة الدقهلية، ووكيل وزارة الزراعة ، ومدير الارشاد الزراعي بالدقهلية ،وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أن الحزب يسعى لتكريم كل المتميزين من أبناء مصر، في مختلف التخصصات، وأن هذه الاحتفالية هي جزء من هذا التكريم والموجه إلى المتميزين من المزارعين من أبناء محافظة الدقهلية في مختلف تخصصات الزراعة والري.

وقال رئيس الوفد إن الفلاحين ظلوا على مدى تاريخ مصر الحديث اصحاب الوقود الثوري، والذي تجلى في احداث ثورة عام 1919، وضربوا المثل في التضحية والفداء عندما قدموا أرواحهم فداء للوطن وضربوا السلطة الاستعمارية في مقتل بشل حركتها والمؤسسات التي تسيطر عليها وإعلان الإضراب العام.

وأضاف رئيس الوفد أن الفلاحين احتلوا مكانة كبيرة ومتميزة في جسد الوفد المصري وتشكيلاته، حتى أن الزعيم سعد زغلول اطلق عليه لقب "ملك الفلاحين".. كما أن أصحاب "الجلاليب الزرق"، قد لعبوا دورا مهما في الحركة الوطنية الحديثة، وهو ما إنعكس على مجموعة تشريعات قدمها حزب الوفد على مدى تاريخه السياسي لخدمة الفلاحين وتحسين أوضاعهم.

من جانبه أكد طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن هذه الاحتفالية تاتي ضمن سلسلة من التكريمات لأصحاب الفضل على التنمية في مصر.

وقال إنه عقد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المسؤولين يتقدمهم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ووكيل وزارة الزراعة المهندس محمد السيد الذي كلف إدارة الإرشاد باختيار المتميزين في تخصصات الزراعة والري وطرق الزراعة الحديثة والحصد والتعبئة.

وأضاف النائب طارق عبد العزيز أنه تم اختيار 10 متميزين ممن قدموا اسهامات كبيرة في التنمية الزراعية، وسيتم تقديم الات زراعية ومعدات كهدايا لهم تقديرا لتفانيهم في العمل والتميز.

وتقام الاحتفالية الكبرى التي ينظمها حزب الوفد في تمام الساعة الثانيه وحتى الخامسة من عصر الاربعاء وتتضمن عرضا لفيلم وثائقي بعنوان "الجلاليب الزرقاء.. ثروة مصر"، وهو من اهداء الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد وانتاج معهد الوفد للدراسات السياسية.

