شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مبادرات التحالف الوطنى لدعم الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يسعى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجمعيات المعنية في مجال العمل الأهلي والتنموي، بما يعكس روح التكافل المجتمعي، وذلك عن طريق مبادرات مختلفة لدعم الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك بقوافل تقدم الدعم المادى والعينى في كل محافظات مصر .

وقامت عدد من الؤسسات التابعة للتحالف بالعديد من المبادرات منذ بداية رمضان حتى الآن، وذلك لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والإحساس بالآخرين، وذلك عن طريق توزيع وجبات إفطار للصائمين، وتوزيع كراتين السلع الغذائية واللحوم على الأسر الأولى بالرعاية.

مبادرات أخرى قامت بها مؤسسات التحالف مثل "مطابخ الخير"، والتي انطلقت منذ من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك والتي تهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الإنساني من خلال توفير وجبات مطهية للأسر الأولى بالرعاية في عدة محافظات .

وأخرى مثل مبادرة “قوافل السعادة”، التي تستهدف إقامة موائد الرحمن مائدة ، تعزيزًا لقيم التكافل والعطاء خلال شهر الكرم في أجواء رمضانية مبهجة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، وصندوق مكافحة الإدمان، لضمان التكامل ووصول الخير إلى كل محتاج.

بالإضافة إلى مبادرات مثل استبدال المصاحف التالفة بالمساجد بمصاحف جديدة معتمدة من الأزهر الشريف، ودعم مبادرة عودة الكتاتيب لحفظ القران، انطلاقا من حرص التحالف الوطني على تهيئة المساجد لاستقبال المصلين في شهر رمضان، وتعزيز القيم الدينية وتوفير المصاحف الشريفة في حالة جيدة للمصلين، بالإضافة إلى إحياء دور الكتاتيب في تعليم القرآن الكريم واللغة العربية للأجيال الجديدة. .

تواصل مؤسسات التحالف الوطني بذل جهودها في خدمة المجتمع، ساعيين إلى توسيع نطاق مساعداتهم الإنسانية لتشمل أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية، وتقديم الدعم لهم في أوقات الفرح والتحدي على حد سواء، مع تأكيدهم على أهمية العمل التطوعي في تحقيق أهدافهم الإنسانية، حيث تأتي هذه المبادرات ضمن سلسلة من الأنشطة الإنسانية التي مؤسسات التحالف الوطني في شهر رمضان المبارك بهدف تقديم الدعم الغذائي والمجتمعي للأسر الأولى بالرعاية.