شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة شهر رمضان لمستحقي تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، عن موعد صرف منحة شهر رمضان بقيمة 300 جنيه لمستحقي تكافل وكرامة، التى تأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، حيث يتوقع صرفها خلال ساعات.

ووجهت مايا مرسي، الشكر إلي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته المستمرة التي تسهم في تعزيز الدعم الاجتماعي للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، والتي تشهد مناقشة دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية" المقدمة من النائب محمود تركي، فضلا عن عدد من طلبات المناقشة العامة في ذات السياق.

جدير بالذكر أن النائب محمود تركى تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي قد استعرض الدراسة المقدمة منه، مطالبا بتوحيد مظلة سياسات الحماية الاجتماعية وإنشاء مجلس أعلى للحماية الإجتماعية يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويضم في عضويته ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المتخصصين.

ودعا تركي إلي أن يكون المجلس مسؤولا عن رسم السياسات العامة للحماية الاجتماعية وضمان التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج والمبادرات وتحديثها بشكل دوري ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها و تعزيز الجانب المؤسسي والإداري لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال بناء قدرات العاملين في هذا المجال وتحسين كفاءة الأجهزة الإدارية وتطوير آليات الحوكمة والشفافية والمساءلة.