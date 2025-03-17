شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ": عهد الرئيس السيسى شهد دعما غير مسبوق للحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، ما تقوم به الدولة من مجهودات لتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش عدد من طلبات المناقشة العامة ودراسة عن الحماية الاجتماعية، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يوجه الحكومة الي زيادة مظلة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية والفئات من محدودي الدخل.

وأشار إلى أن فترة تولي الرئيس السيسي للبلاد شهدت طفرة غير مسبوقة لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية لم تشهدها مصر من قبل حتى وصلت إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال الموازنة الأخيرة، بخلاف منظومة الدعم مبلغ 10 مليارات جنيه لبرنامج تكافل وكرامة وبعض برامج الحماية الأخرى، كما أن الرئيس وجه الحكومة بزيادة المبلغ المخصص لمواطني برنامج تكافل وكرامة بنسبة تصل إلى 25 بالمائة بداية من 25 أبريل القادم، وكذلك تخصيص مبلغ 300 جنيه لكل أسرة علي بطاقة التموين خلال شهر رمضان المبارك وكل هذا يدعم منظومة برنامج الحماية الاجتماعية.

وطالب دعبس منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات في العمل الأهلى بدعم منظومة الحماية الاجتماعية، قائلا: الحكومة مش هتقوم بكل حاجة، ولدينا 116 جامعة في مصر على تلك الجامعات أن تمنح بطاقات وكارنيهات للعلاج المجاني بالمستشفيات الخاصة بها، وقال: أنا عملت ذلك في المؤسسات التي أملكها، وعملت بطاقات علاج لأكثر من 10 آلاف عامل لدي.

كما طالب دعبس بأن يتم تحويل كافة المبالغ المالية الناتجة عن تقليل الإنفاق الحكومي إلى وزارة التضامن الاجتماعي لدعم منظومة الحماية الاجتماعية.