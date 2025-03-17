شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية مستقبل وطن: عهد الرئيس السيسي شهد أكبر مخصصات لترسيخ الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

قال حسام الخولي، رئيس برلمانية مستقبل وطن، إنَّ عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشكل الفترة الأكبر في تاريخ مصر، في ضح استثمارات ومبالغ طائله لترسيخ الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأثنين، والتي تشهد مناقشة دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية" المقدمة من النائب محمود تركي، فضلا عن عدد من طلبات المناقشة العامة في ذات السياق.

وأضاف حسام الخولي، أن المشكلة تكمن في كيفية الاستفادة الحقيقية من هذه الاستثمارات؛ إذ أن البيانات الصحيحة والمرنة ضرورية لضمان ثبات المنظومة وسرعة تدفق الأموال".

وتابع "الخولي" أن كثير من المواطنين يتحدثون عن تكافل وكرامة، لكنّ العدد القليل من المستحقين يتعرّف فعلياً على ما تُقدّمه الدولة، مشددا علي ضرورة مواجهة ظاهرة مد الدعم لبعض الفئات التي لا تستحق، ما يعيق تحقيق أثر فعّال".

جدير بالذكر أن النائب محمود تركى تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي قد استعرض الدراسة المقدمة منه، مطالبا بتوحيد مظلة سياسات الحماية الاجتماعية وإنشاء مجلس أعلى للحماية الإجتماعية يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويضم في عضويته ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المتخصصين. ويكون مسؤولا عن رسـم السياسات العامة للحماية الاجتماعية وضمان التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج والمبادرات وتحديثها بشكل دوري ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها و تعزيز الجانب المؤسسي والإداري لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال بناء قدرات العاملين في هذا المجال وتحسين كفاءة الأجهزة الإدارية وتطوير آليات الحوكمة والشفافية والمساءلة.