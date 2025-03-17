شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية الشعب الجمهوري يُطالب بزيادة التمويل المخصص للحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، الحكومة بزيادة التمويل المخصص للحماية الاجتماعية، مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، والتي تشهد مناقشة دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية" المقدمة من النائب محمود ترك، فضلا عن عدد من طلبات المناقشة العامة في ذات السياق،

وشدد "وهبة" على ضرورة إعادة مراجعة مستحقي برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تقييم الأثر التشريعي للقوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية.

ونوه إيهاب وهبة، إلي أن محدودية الموارد، وضعف التنسيق بين المؤسسات، وقصور آليات الاستهداف، ونقص البيانات تمثل أبرز التحديات التي تواجه ملف الحماية الاجتماعية في مصر، مقترحا إطلاق برامج تدريبية للأسر المستفيدة.

وقال "وهبة" إن الحكومة خصصت نحو 5 مليارات جنيه للتدريب، استفادت منها نسبة 70% من السيدات. وأكد أهمية تكييف البرامج التدريبية وفقًا لطبيعة كل منطقة، موضحًا أن احتياجات المواطنين في الصعيد تختلف عن احتياجات سكان الوجه البحري، مما يستوجب تصميم برامج تدريبية تلائم المتطلبات المحلية لكل إقليم.