مقتل 120 إرهابيًا في غارة جوية بإقليم جوبا الوسطى الصومالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قُتل أكثر من 120 عنصرًا من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة عقب غارات مكثفة شنها الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات الحليفة ليلة السبت، ضد مدينة “جِلب” بإقليم جوبا الوسطى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن الجيش تمكّن من السيطرة على معاقل المتمردين، وسقوط 20 إرهابيًا، من القادة الميدانيين خلال العملية، بالإضافة إلى تدمير عدة معاقل للمليشيا.

وكان الجيش الصومالي أعلن أمس، عن استهداف عملية عسكرية نوعية أهدافًا للإرهابيين، من بينها مقر قيادة التنظيم الإرهابي في المدينة، ومعسكرات تدريب كان يستخدمها المتشددون لتجهيز عناصرهم لتنفيذ هجمات إرهابية، كما شملت الضربات ورش تصنيع العبوات الناسفة، ومخابئ لتخزين الأسلحة والذخائر.

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