استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، نفذته مسيّرات حربية للاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال ثلاثة شهداء من منطقة وادي غزة شمال مخيم البريج، بعد استهدافهم من مسيّرة حربية للاحتلال، كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح في غارة جوية استهدفت حي الجنينة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وبالرشاشات الثقيلة طال الخليج 365 الشرقية والشمالية من القطاع.

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